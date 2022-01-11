В Ровенской области ребенок попал в больницу из-за игрушки

По словам врача, энергичные дети достаточно часто глотают мелкие предметы

Мальчик находится под наблюдением врачей / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области 5-летний мальчик во время игры проглотил батарейку. Мать ребенка сразу обратилась к медикам.

Об этом пишет "Ровно Медиа".

Что случилось

Женщина рассказала, что ребенок резвый и во время игры проглотил батарейку от игрушки. Она сразу обратились к медикам.

В больнице ребенка осмотрел педиатр и детский хирург. Также сделали рентген. Пациента отправили в Ровенскую областную детскую больницу.

"В дальнейшем за мальчиком будут наблюдать врачи. Через некоторое время батарейка должна выйти из организма естественным путем", – рассказывает заведующая отделением экстренной медицинской помощи Сарненской ЦРБ Супрунец Тамара Васильевна.

Такое бывает часто?

По словам врача, такие случаи – не редкость. Энергичные дети часто глотают мелкие предметы, поэтому родителям следует быть бдительными и следить за малышами.

"Бывало, что дети проглатывают по несколько батареек или маленьких магнитов – тогда действительно есть риски. Стоит сразу обращаться в больницу. Если дети живые и энергичные, то родителям нужно быть очень бдительными и следить за ними", – отмечает Тамара Супрунец.

Во Львове 4-летний мальчик попал в больницу из-за гирлянды

Во Львове 4-летний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. 4-летний мальчик проглотил одну из лампочек, начал кашлять и задыхаться.

Врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без всякого разреза.

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