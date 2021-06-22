В Ровенской области в реке утонули два человека: папа пытался спасти дочь, но не умел плавать

Спустя час после трагедии водолазы достали тела погибших – девочку затянуло в водоворот

В Ровенской области в реке Случь утонули 16-летняя девушка и 42-летний мужчина. Погибшие – отчим с падчерицей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Трагедия произошла накануне в селе Тышица Ровенского района. Девочку затянуло в водоворот, отчим бросился ее спасать, но сам не умел плавать. Оба утонули.

Река, где случилась трагедия. / Фото: ГСЧС

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Тела погибших за час спасатели подняли на поверхность.

Отметим, за последние четверо суток в Ровенской области утонули пять человек.

Напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень. Медики скорой помощи в течение 50 минут пытались спасти мальчика, но было уже слишком поздно.

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Также в Тернопольской области спасатели обнаружили тела двух подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые ушли на ночную рыбалку и не вернулись.