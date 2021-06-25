Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Тернополі накрили "бізнес" по виробництву COVID-довідок

25 червня 2021 15:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Липові документи використовувалися для безперешкодного перетину кордону, копи вилучили докази

У Тернополі четверо осіб викрито за фактом виготовлення підроблених голографічних захисних елементів, підробки документів та їх збуту.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, двоє жителів Тернополя під прикриттям "візового центру", який надавав послуги для працевлаштування громадян України за кордоном, організували схему виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування на COVID-19, які нібито видавав медичний заклад.

Вартість однієї липової довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн.

Вартість однієї липової довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн. / Фото: gp.gov.ua

Реклама

Читайте також: Українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19: МОЗ відреагував

До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість однієї підробленої довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн. Фальсифіковані документи використовувалися для безперешкодного перетину кордону

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів і за місцями їх діяльності вилучили десятки готових підроблених довідок, бланки і засоби для їх виготовлення, комп'ютерну техніку.

Наразі вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області продавали фейкові результати тестів на COVID-19.

Реклама

Також нагадаємо, у Кривому Розі продавали фейкові довідки про відсутність COVID-19.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)
Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)Захід
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоївЗахід
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)Захід
Позувала в одному купальнику. У Рівному дівчина роздяглася в тролейбусі – відео
Позувала в одному купальнику. У Рівному дівчина роздяглася в тролейбусі – відеоЗахід
У Львові дитячий центр пропонує
У Львові дитячий центр пропонує "стриптиз-шоу від Свинки Кароліни" (відео)Захід
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти