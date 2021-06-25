У Тернополі накрили "бізнес" по виробництву COVID-довідок

У Тернополі четверо осіб викрито за фактом виготовлення підроблених голографічних захисних елементів, підробки документів та їх збуту.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, двоє жителів Тернополя під прикриттям "візового центру", який надавав послуги для працевлаштування громадян України за кордоном, організували схему виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування на COVID-19, які нібито видавав медичний заклад.

Вартість однієї липової довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн. / Фото: gp.gov.ua

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До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість однієї підробленої довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн. Фальсифіковані документи використовувалися для безперешкодного перетину кордону

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів і за місцями їх діяльності вилучили десятки готових підроблених довідок, бланки і засоби для їх виготовлення, комп'ютерну техніку.

Наразі вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області продавали фейкові результати тестів на COVID-19.

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Також нагадаємо, у Кривому Розі продавали фейкові довідки про відсутність COVID-19.

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