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Відео дня. На Ратуші у Львові спалили портрет Путіна

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 листопада, 12:00
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На даху міськради у Львові невідомі спалили фото президента країни-агресора
У Львові спалили фото Путіна
У Львові спалили фото Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Львова на даху Ратуші парубки спалили фотографію президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Типовий Львів".

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На записі видно, як на даху міськради стоїть хлопець із портретом президента РФ. Він підпалив його і фото згоріло вщент.

Зазначимо, що Львівська ратуша знаходиться у центральній частині міста, на площі Ринок, 1. Протягом усього часу свого існування була місцем перебування центральної міської влади. Зараз це резиденція Львівської міської ради.

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Також Ратуша – пам'ятка архітектури національного значення, що належить Всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Сучасна вежа львівської ратуші має висоту 65 метрів, вона є найвищою в Україні.

Агресія РФ проти України

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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