Видео дня. На Ратуше во Львове сожгли портрет Путина

В центре Львова на крыше Ратуши парни сожгли фотографию президента России Владимира Путина.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".
На записи видно, как на крыше горсовета стоит парень с портретом президента РФ. Он поджег его и фото сгорело дотла.
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Отметим, что Львовская ратуша находится в центральной части города, на площади Рынок, 1. На протяжении всего времени своего существования была местом пребывания центральной городской власти. Сейчас это резиденция Львовского городского совета.
Также Ратуша – памятник архитектуры национального значения, принадлежащий Всемирному наследию ЮНЕСКО. Современная башня львовской ратуши имеет высоту 65 метров, она самая высокая в Украине.
Агрессия РФ против Украины
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.