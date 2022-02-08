У Львові 4-річна дівчинка залишилася одна в квартирі, що горіла: чи вдалося її врятувати (відео)

Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина займання – подовжувач, що лежав на кріслі

Дівчинку госпіталізували до лікарні / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 лютого, у Львові патрульні врятували 4-річну дівчинку, яка залишилася у задимленій квартирі, де була пожежа. Дитину госпіталізували для ретельної перевірки.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.

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Що відомо

Першими на виклик прибули патрульні. Через сильний дим і паніку чоловік, який перебував у квартирі, не міг самостійно вийти з неї. Інспектори почали стукати у двері, щоб постраждалий зміг зорієнтуватися на звук.

Чоловік знайшов вихід. Він дуже кашляв від диму і сказав, що у квартирі залишилася дочка.

Залишилася зовсім одна

Патрульні забігли до квартири та знайшли 4-річну дівчинку на ліжку, де вона спала. Копи взяли дитину на руки, загорнули в ковдру та винесли на свіже повітря.

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Інспектори заспокоїли дитину та передали на огляд медикам. Дівчинку госпіталізували для ретельної перевірки.

Чому сталася пожежа

Рятувальники, що прибули на місце, ліквідували пожежу. Попередня причина загоряння – подовжувач, що лежав на кріслі.

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Як уникнути пожеж

Рятувальники радять дотримуватися таких правил, щоб уникнути пожеж:

не куріть у ліжку;

стежте за станом та справністю електромережі;

при виході з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм грати сірниками;

уникайте перевантаження електричних мереж, не включайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

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