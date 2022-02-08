Во Львове 4-летняя девочка осталась одна в горящей квартире: удалось ли ее спасти (видео)

Сегодня, 8 февраля, во Львове патрульные спасли 4-летнюю девочку, которая осталась в задымленной квартире, где был пожар. Ребенка госпитализировали для тщательной проверки.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Что известно
Первыми на вызов прибыли патрульные. Из-за сильного дыма и паники мужчина, который находился в квартире, не мог самостоятельно выйти из нее. Инспекторы начали стучать в дверь, чтобы пострадавший смог сориентироваться на звук.
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Мужчина нашел выход. Он сильно кашлял от дыма и сказал, что в квартире осталась дочь.
Осталась совсем одна
Патрульные забежали в квартиру и нашли 4-летнюю девочку на кровати, где она спала. Копы взяли ребенка на руки, завернули в одеяло и вынесли на свежий воздух.
Инспекторы успокоили ребенка и передали на осмотр медикам. Девочку госпитализировали для тщательной проверки.
Почему произошел пожар
Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Предварительная причина возгорания – удлинитель, лежавший на кресле.
Как избежать пожаров
Спасатели советуют соблюдать следующие правила, чтобы избежать пожаров:
- не курите в постели;
- следите за состоянием и исправностью электросети;
- при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т. д.;
- не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть спичками;
- избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
- используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.
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