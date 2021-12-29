На Одещині прогримів потужний вибух у будинку – є жертви (фото)

У приміщенні розбилися вікна та вилетіли двері, а також впала бетонна прибудова

На місці працювали рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 29 грудня, у селі Кароліне Бугаз Одеської області стався вибух у приватному будинку. Через це загинула людина.

Про це повідомили ДСНС Одеської області.

Деталі

Будівля була прибудована до 2-х поверхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, а також частково пошкоджена капітальна стіна.

Чому стався вибух

Попередня причина вибуху – розгерметизація газового балону. Загинув 80-річний чоловік.

На місці працювало понад 15 рятувальників.

Вибух будинку на Одещині. Фото: ДСНС

На Прикарпатті стався вибух у лікарні

У палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.

Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.

за інформації ДСНС в Івано-Франківській області, з лікарні було евакуйовано 12 людина.

Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих досягла 4.

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