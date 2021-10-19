У Львові ампутують ноги COVID-хворим. Хто в зоні ризику

Такі випадки можуть бути і в інших лікарнях, стверджують медики

Ампутували кінцівки у людей похилого віку / Колаж "Сьогодні"

У Львовімедики за цей тиждень тричі ампутували кінцівки пацієнтів з COVID-19. Через ускладнення у людей з'явилися симптоми тромбозу.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у 8-ій міській клінічній лікарні Львова.

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Часті ампутації

"З початку пандемії хірургам лікарні довелося ампутувати нижні кінцівки у пацієнтів в 15 випадках. Зараз лікарів насторожило, що лише за тиждень довелося зробити три ампутації. Йдеться про ампутацію однієї кінцівки у пацієнтів віком понад 60 років", – розповіла представник медустанови Ірина Папірник.

Хто в зоні ризику?

Тромбоз під час COVID-19 може бути у тих людей, які хворіють на діабет, атеросклероз, а також у пацієнтів з надвагою або тих, які курять.

Чому так відбувається?

Медики стверджують, що COVID-19 викликає тромбування дрібних і великих судин у різних ділянках тіла.

"Є кілька видів тромбозу. Найчастіше – тромбоз в легенях, іноді – в кишечнику, а це ішемія кишечника. Це друга причина смерті всіх таких пацієнтів. Також є тромбоз у нижніх кінцівках", – додали в лікарні.

За словами лікарів, не виключено, що і в інших лікарнях є такі випадки.

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У Львові діють додаткові карантинні обмеження

Школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг. Заборона на масові заходи, окрім тих, в яких учасники і організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до початку заходу.

Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів – не більше 50% від загального числа місць.

Спортзали, готелі і хостели працюватимуть на таких же умовах – повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту.

Об'єктам торгівлі, перукарням, салонам краси і торгово-розважальних центрів дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від торгових площ.

Установи громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і за умови повної вакцинації персоналу або негативних ПЛР-тестів.

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