Во Львове неизвестные ограбили и подожгли салон красоты с людьми (фото, видео)

Во Львове, где ранее за рулем умер водитель маршрутки, неизвестные ворвались в салон красоты. Они ограбили и подожгли заведение с посетителями.
Об этом сообщает местное издание Варта-1.
Детали инцидента
По словам работницы салона, около 20:00 в заведение ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. Злоумышленники украли у работников мобильные телефоны на другие личные вещи. После этого нападавшие подожгли салон красоты и скрылись.
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На месте работают спецслужбы
На место инцидента вызвали полиции, спасателей, медиков и служба газа. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. О пострадавших информации нет.
В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги
В спальном районе Киева неизвестная взорвали банкомат. Взрыв был такой силы, что и разрушил отделение банка.
Неизвестные мужчины похитили кассеты с деньгами и скрылись. Известно, что у них было более миллиона гривен. Отделение банка расположено на первом этаже многоэтажного дома. В лунных от взрыва едва не повылетали окна.
В полиции уже начали уголовное производство. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их разыскивают.
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