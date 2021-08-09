У Львівській області легковик протаранив автобус: багато постраждалих (фото)

Водій іномарки виїхав на зустрічну смугу і врізався у рейсовий автобус, у якому знаходилися пасажири

На місці ДТП у Львівській області працювали рятувальники. / Фото: Нацполиция

У Львівській області легковик врізався у рейсовий автобус. У результаті постраждали шість людей віком від 37 до 68 років.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Аварія сталася у місті Кам'янка-Бузька на вулиці Драгоманова 9 серпня о 7:20. Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. Там він врізався у рейсовий автобус "Еталон" сполучення Стриганка – Львів.

Після зіткнення авто перетворилося на купу металу. Фото: Нацполіція

У ДТП постраждав водій легкового автомобіля і п'ять пасажирів автобуса.

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Правоохоронці вже почали кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини аварії.

ТОП-5 причин ДТП у 2021 році

Правоохоронці раніше заявляли, що кількість НП на українських дорогах у першому півріччі 2021-го помітно збільшилася: з січня по червень Нацполіція оформила 86 459 інцидентів – це майже на 20% більше, ніж у 2020 році.

Порушення правил маневрування – 35 947 випадків; Перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків; Недотримання дистанції – 14 675 випадків; Порушення правил проїзду перехресть – 5 529 випадків; Управління транспортом у стані сп'яніння – 2 346 випадків.

Також нагадаємо, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували.

Крім того, у Хмельницькій області працівник патрульної поліції на авто врізався в легковик, у результаті загинули три людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці