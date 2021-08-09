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Во Львовской области легковушка протаранила автобус: много пострадавших (фото)

9 августа 2021 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, в котором находились пассажиры

На месте ДТП во Львовской области работали спасатели.

На месте ДТП во Львовской области работали спасатели. / Фото: Нацполиция

Во Львовской области легковушка врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадали шесть человек в возрасте от 37 до 68 лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Авария случилась в городе Каменка-Бугская на улице Драгоманова 9 августа в 7:20. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в рейсовый автобус "Эталон" сообщения Стриганка – Львов.

После столкновения авто превратилось в груду металла. Фото: Нацполиция

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса.

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Правоохранители уже начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства аварии.

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ТОП-5 причин ДТП в 2021 году

Правоохранители ранее заявляли, что количество ЧП на украинских дорогах в первом полугодии 2021-го заметно увеличилось: с января по июнь Нацполиция оформила 86 459 инцидентов – это почти на 20% больше, чем в 2020 году.

  1. Нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  2. Превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  3. Несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
  4. Нарушение правил проезда перекрестков – 5 529 случаев;
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения – 2 346 случаев.

Также напомним, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали.

Кроме того, в Хмельницкой области работник патрульной полиции на авто врезался в легковушку, в результате погибли три человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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