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На Хмельниччині через поліцейського в ДТП загинула ціла сім'я. Як його покарають

2 серпня 2021 22:01

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Серед загиблих – дворічна дитина. Підозрюваного поліцейського скоро відправлять під варту

В аварії загинуло подружжя та їхній дворічний син. Колаж "Сьогодні"

В аварії загинуло подружжя та їхній дворічний син. Колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині працівник патрульної поліції на авто врізався у легковик, у результаті загинули три особи. Поліцейському вже повідомили про підозру.

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Про це написала пресслужба обласної прокуратури.

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ДТП сталася 1 серпня біля села Заруддя Хмельницького району. Правоохоронець за кермом Mercedes Е200 виїхав на смугу зустрічного руху і там зіткнувся з Dacia Logan під керуванням львів'янина.

Поліцейського діставали рятувальники. Фото: ДСНС

У результаті водій Dacia і два його пасажири – дружина і дворічний син, загинули на місці події.

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"За попередньою інформацією, він був тверезий, зараз слідство з'ясовує, з яких причин він виїхав на смугу зустрічного руху", – повідомила сайту "Сьогодні" речник прокуратури Ірина Бойчак.

Копа вже затримали, йому скоро оголосять запобіжний захід – утримання під вартою і відсторонення від посади. За скоєну ДТП підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в'язниці з позбавленням водійських прав до 3 років.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Маріуполі авто "Нової пошти" потрапило в ДТП.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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