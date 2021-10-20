У Львівській області ветерана АТО забили до смерті

Потерпілий помер від отриманих травм наступного дня

У Львівській області вбили ветерана АТО. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з сіл Золочівського району Львівської області 25-річного хлопця підозрюють у вбивстві 50-річного ветерана АТО. Зараз він перебуває під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

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Деталі НП

Подія трапилася в жовтні 2021 року. В одному з сіл Золочівського району під час застілля між 25-річним хлопцем і 50-річним ветераном АТО стався конфлікт.

За інформацією правоохоронців, тоді хлопець жорстоко побив військового, а наступного дня потерпілий помер від отриманих травм.

Де зараз знаходиться підозрюваний?

25-річного хлопця звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України). Зараз він перебуває під вартою. Ведеться слідство.

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Побили ветерана АТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО Євгенія Кучинського. На чоловіка напали через те, що той припаркувався на місці їхнього начальника.

Також копи жорстоко побили ветерана АТО на Одещині. Крім того, у Дніпрі маршрутник не хотів везти ветерана АТО без ноги.

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