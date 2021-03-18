Водія вирізали з салону: у Тернопільській області в ДТП загинули дві людини (фото)

У Тернопільській області сталося смертельне ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. Внаслідок дорожньої аварії загинули дві людини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався поблизу села Глибочок вранці 18 березня. Автомобіль Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в мікроавтобус Citroen.

На момент аварії у легковику був тільки водій, його вирізали з салону рятувальники. Чоловіка госпіталізували, проте той помер у лікарні.

У мікроавтобусі їхали три людини. Їх також забрала швидка допомога. Один з пасажирів Citroen помер, водія та іншого потерпілого рятують медики.

Зараз поліція встановлює причини аварії.

Нагадаємо, у Тернополі карета швидкої допомоги з вакциною від коронавірусу потрапила в аварію.

Крім того, ми писали, що в Одеській області два легкових автомобілі зіткнулися з пасажирським автобусом, постраждали три людини.

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