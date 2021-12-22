Вдруге за два тижні: у Тернополі знову осквернили пам'ятник Бандері (фото)

Поліція встановлює особу порушника

Пам'ятник закидали яйцями / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі пам'ятник Степану Бандері, який недавно облили червоною фарбою, вже вдруге зазнає атаки. Цього разу невідомі закидали його яйцями.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Вчора, 21 грудня, невідомий закидав яйцями пам'ятник Степанові Бандері. Наразі поліція намагається встановити особу порушника.

"Хочу спростувати інформацію, що з моменту минулого інциденту була вилучена відеокамера і у поліції, нібито, немає відео. Слідчі мають у своєму розпорядженні відеозапис. Встановлюється особа, яка кидала яйце", – повідомив нам спікер поліції Тернопільської області Сергій Крета.

У Тернополі осквернили пам'ятник. Фото: "Політика країни"

У Тернополі осквернили пам'ятник. Фото: "Політика країни"

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Перший випадок осквернення пам'ятника

Минулого вівторка невідомі пошкодили пам'ятник Степану Бандері у Тернополі.Пам'ятник був облитий червоною фарбою.

Поліція вирахувала тих, хто це зробив. Ними виявилися двоє 21-річних жителів Житомира. Хлопці облили пам'ятник фарбою не через банальне хуліганство, а через свої політичні переконання.

"Тим, хто раніше пошкодив пам'ятник фарбою, суд обрав запобіжний захід. Наскільки відомо – особисте зобов'язання", – додав Сергій Крета.

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