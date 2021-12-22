Второй раз за две недели: в Тернополе снова осквернили памятник Бандере (фото)

Полиция устанавливает личность нарушителя

Памятник забросали яйцами / Коллаж "Сегодня"

В Тернополе памятник Степану Бандере, который недавно облили красной краской, уже второй раз подвергается атаке. На этот раз неизвестные забросали его яйцами.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Детали

Вчера, 21 декабря, неизвестный забросал яйцами памятник Степану Бандере. Сейчас полиция пытается установить личность нарушителя.

"Хочу опровергнуть информацию, что с момента прошлого инцидента была изъята видеокамера и у полиции, якобы, нет видео. Следователи располагают видеозаписью. Устанавливается личность человека, который бросал яйцо", – сообщил нам спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

В Тернополе осквернили памятник. Фото: "Политика страны"

В Тернополе осквернили памятник. Фото: "Политика страны"

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Первый случай осквернения памятника

В прошлый вторник неизвестные повредили памятник Степану Бандере в Тернополе. Монумент был облит красной краской.

Полиция вычислила тех, кто это сделал. Ими оказались двое 21-летних жителей Житомира. Парни облили памятник краской краской не по причине банального хулиганства, а из-за своих политических убеждений.

"Тем, кто ранее повредил памятник краской, суд избрал меру пресечения. Насколько известно – личное обязательство", – добавил Сергей Крета.

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