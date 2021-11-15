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Вибиті зуби та переламані кістки: у Тернопільській області на сміттєзвалищі знайшли тіло чоловіка

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 18:14
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Тіло чоловіка знайшли через місяць після вбивства, а причиною розправи стали ревнощі
На Тернопільщині розповіли деталі моторошного вбивства 30-річного чоловіка
На Тернопільщині розповіли деталі моторошного вбивства 30-річного чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У с. Шибалин Тернопільської області на стихійному звалищі знайшли труп 31-річного вбитого чоловіка. Тіло чоловіка виявили місцеві жителі у лісосмузі та викликали поліцію.

Про це пише прес-служба поліції.

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Чоловік був загорнутий у поліетиленові пакети та покривала.

У ході досудового слідства на тілі загиблого судово-медичний експерт знайшов численні тілесні ушкодження – вибиті зуби, перелом кісток, ймовірно, його били металевою трубою і так, що зуби застрягли в трахеях.

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Співробітники поліції встановили особу загиблого – це мешканець одного із сіл Тернопільського району, 1990 року народження.

Хто вбивця

Мотивом скоєння злочину стали ревнощі. Ще 17 вересня потерпілий приїхав до Бережан до колишньої співмешканки, просив її повернутися додому та погрожував. Це не сподобалося її знайомому. А через якийсь час він повідомив, що проблему вирішив.

Під час перевірки стало відомо, що між чоловіками виникла сутичка. Підозрюваний завдавав ударів металевою трубою. Після того, як потерпілий уже не подавав ознак життя, вивіз тіло у багажнику на стихійне звалище.

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Зловмисник уже неодноразово притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження, погрози та викрадення.

Яким буде покарання

"Ми зібрали докази його причетності та вини. На третю добу особі повідомили про підозру і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. яке суд задовільнив. Зараз людина перебуває під вартою. Варта без можливості внесення застави" , – розповів керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук.

31-річному мешканцю Бережан оголосили підозру згідно з ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Триває слідство.

Схоже вбивство у Луганській області

У Сватівський районний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку у м. Сватове (вул. Куп'янська) виявлено тіло жінки без ознак життя.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного та всі обставини події.

Що сталося

Як з'ясували поліцейські, під час спільного вживання алкогольних напоїв, в ході сварки, що раптово виникла, чоловік сокирою вдарив співмешканку в потилицю і поясницю.

Від тілесних ушкоджень жінка померла на місці. З місця події поліцейськими вилучено речові докази.

Раніше ми писали:

  • У Миколаєві 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу. Після інциденту пенсіонерка повідомила свого сусіда, що вчинила вбивство. У будинку зловмисниці поліцейські виявили закривавлене тіло жінки, поряд з нею лежала сокира.
  • У Маріуполі чоловік розніс сокирою каси супермаркету. Все через зауваження щодо відсутності маски.

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