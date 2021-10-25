Дивом вижив: в Одесі дістали з вогню 3-річну дитину

В Одесі рятувальники винесли з вогню 3-річну дитину. Пожежа трапиласяв кімнаті комунальної квартири.
Про це повідомляє ДСНС Одеської області.
Подробиці
Рятувальники прибули на місце і почали гасити пожежу в квартирі на третьому поверсі. Потім вони дізналися, що в палаючій квартирі може перебувати малолітня дитина.
У квартирі було досить задимлено. Рятувальники провели розвідку і винесли з квартири трирічного хлопчика, якого передали матері неушкодженим.
Решта евакуйованих
Через високу задимленість, з квартир на верхніх поверхах евакуювали12 жителів, в тому числі двох дітей.
Пожежу ліквідували через півтори години. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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