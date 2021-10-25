Дивом вижив: в Одесі дістали з вогню 3-річну дитину

Пожежу ліквідували, але її причини поки невідомі

Дитину передали мамі / Колаж "Сьогодні"

В Одесі рятувальники винесли з вогню 3-річну дитину. Пожежа трапиласяв кімнаті комунальної квартири.

Про це повідомляє ДСНС Одеської області.

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Подробиці

Рятувальники прибули на місце і почали гасити пожежу в квартирі на третьому поверсі. Потім вони дізналися, що в палаючій квартирі може перебувати малолітня дитина.

У квартирі було досить задимлено. Рятувальники провели розвідку і винесли з квартири трирічного хлопчика, якого передали матері неушкодженим.

Решта евакуйованих

Через високу задимленість, з квартир на верхніх поверхах евакуювали12 жителів, в тому числі двох дітей.

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Пожежу ліквідували через півтори години. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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