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Хотіли розважитися. В Одеській області діти спалили будинок батька-одинака (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 вересня, 20:18
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На момент пожежі в будинку нікого не було: батько з немовлям були в лікарні, решта дітей – у родичів
Діти влаштували пожежу в будинку батька-одинака
Діти влаштували пожежу в будинку батька-одинака / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області двоє хлопців віком 9 і 13 років розбили вікно і підпалили будинок багатодітного батька-одинака. Діти заявили правоохоронцям, що зробили це заради розваги.

Про це повідомили в Нацполіції.

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За даними пресслужби, у день пожежі в будинку нікого не було, оскільки 36-річний чоловік знаходився у лікарні разом зі своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів. Мати дітей нещодавно померла.

Пожежа пошкодила фіранки. фото Нацполіції

У цей час школярі розбили вікно і підпалили диван і фіранки в закритому будинку. Загоряння помітила сусідка сім'ї і викликала рятувальників.

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У поліції вже почали кримінальне провадження, однак відповідати за їх вчинок будуть батьки.

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