На трасі Київ – Одеса у ДТП потрапив автобус з пасажирами: є загиблий і багато постраждалих

Водій автобуса не впорався з керуванням – рух по дорозі поки утруднений

ДТП на трасі Київ - Одеса / Фото: Сьогодні

В Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням "Київ – Кишинів" зіткнувся з вантажівкою. У результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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Про це повідомили в ДСНС.

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ДТП сталася вночі 27 липня поблизу села Знаменка у Подільському районі. Тоді в автобусі було 20 пасажирів.

ДТП на трасі Київ – Одеса. Фото: Нацполіція

В аварії постраждали п'ятеро дорослих і одна дитина 2008 року народження. Їх з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні.

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Поліцейські попередньо встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з зерновозом "МАН", який стояв на узбіччі.

Зараз на місці працюють слідчі, медики надають допомогу пасажирам. На 309 кілометрі автодороги ускладнено рух.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. Унаслідок ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню направили 23 людини.

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