Назвав себе богом і був неадекватним: що говорять про одесита, що убив двох людей

30-річний Дмитро Пономаренко, який вчора вбив і розчленував двох людей , дуже часто поводився дивно. Знайомі чоловіка вже почали коментувати у Мережі інцидент.

"Сьогодні" зібрали інформацію про те, що відомо про затриманого.

Сусіди Дмитра кажуть, що той міг довгий час стояти на одному місці і бурмотіти якісь слова. Кілька останніх місяців він був безробітним. Чоловіка, пишуть у соцмережах, звільняли з готелів через неадекватну поведінку і вживання наркотиків.

"Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і з головою людини в руках вийшов з під'їзду, сів на лавочку і закурив", – розповів один з мешканців будинку.

Під час затримання він вигукував: "Я бог, але люди забули свої обов'язки і не поклоняються мені!". При цьому слідчі не виключають, що під дією наркотиків він був і у той день.

У його квартирі вилучили пакети зі слідами якихось кристалів. Швидше за все, це синтетичні наркотики.

"Після затримання поводився дуже неадекватно. Але він розуміє, що вбив двох людей, у тому числі рідного батька. Говорив, що це була жертва йому – богу. Мовляв, він спустився на землю, але не зустрів тут шанування. Люди забули бога, і він розлютився", – написали в місцевому Telegram-каналі "Одесса Сейчас".

Нагадаємо, тіло 53-річного батька з вирізаними внутрішніми органами знайшли в квартирі на дивані. Другою жертвою виявився 32-річний уродженець Балтського району. Він був квартирантом.

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