Одеський депутат потрапив у скандал через фото з Путіним – подробиці

На Одещині депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віталій Градинар став "відомим" завдяки фото, зробивши його на тлі вітання президента Росії Володимира Путіна.
Відповідний знімок депутат опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Привітання на тлі Путіна
Віталій Градинар сфотографувався зі склянкою у руці біля телевізора, на екрані якого йшло новорічне вітання президента РФ Володимира Путіна.
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"З Наступаючим, друзі! Усім нам миру та благополуччя!" – підписав фото депутат.
Варто зазначити, що Градинар обмежив список людей, які можуть залишати коментарі до цієї публікації.
Віталій Градинар на тлі Путіна. Фото: Facebook/Віталій Градинар
Реакція Мережі
У Мережі люди обурилися вчинком депутата:
- "Триндець. Нехай валить у Росію"
- "Два х**ла"
- "Прибрати, знищити, розстріляти!"
- "Це ж ОПЗЖ, що тут дивного"
Львівський депутат малював портрет Путіна під час засідання
Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.
На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім малюнок Юрій Гринів домалював самостійно.
Журналісти зауважили, що депутату нудно на засіданнях не вперше. Раніше він грав у ігри на своєму смартфоні.