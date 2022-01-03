Одеський депутат потрапив у скандал через фото з Путіним – подробиці

Градинар позував зі склянкою в руці біля телевізора

Депутат з ОПЗЖ потрапив у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

На Одещині депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віталій Градинар став "відомим" завдяки фото, зробивши його на тлі вітання президента Росії Володимира Путіна.

Відповідний знімок депутат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Привітання на тлі Путіна

Віталій Градинар сфотографувався зі склянкою у руці біля телевізора, на екрані якого йшло новорічне вітання президента РФ Володимира Путіна.

"З Наступаючим, друзі! Усім нам миру та благополуччя!" – підписав фото депутат.

Варто зазначити, що Градинар обмежив список людей, які можуть залишати коментарі до цієї публікації.

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Віталій Градинар на тлі Путіна. Фото: Facebook/Віталій Градинар

Реакція Мережі

У Мережі люди обурилися вчинком депутата:

"Триндець. Нехай валить у Росію"

"Два х**ла"

"Прибрати, знищити, розстріляти!"

"Це ж ОПЗЖ, що тут дивного"

Львівський депутат малював портрет Путіна під час засідання

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.

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На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім малюнок Юрій Гринів домалював самостійно.