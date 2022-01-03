Одесский депутат попал в скандал из-за фото с Путиным – подробности

Градинар позировал со стаканом в руке возле телевизора

Депутат из ОПЗЖ попал в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталий Градинар стал "известным" благодаря фото, сделав его на фоне поздравления президента России Владимира Путина.

Соответствующий снимок депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

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Поздравление на фоне Путина

Виталий Градинар сфотографировался со стаканом в руке возле телевизора, на экране которого шло новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина.

"С Наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!" – подписал фото депутат.

Стоит отметить, что Градинар ограничил список людей, которые могут оставлять комментарии к данной публикации.

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Виталий Градинар на фоне Путина. Фото: Facebook/Виталий Градинар

Реакция Сети

В Сети люди возмутились поступком депутата:

"Трындец. Пусть валит в Россию"

"Два х**ла"

"Убрать, уничтожить, расстрелять!"

"Это же ОПЗЖ, что тут удивительного"

Львовский депутат рисовал портрет Путина во время заседания

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.

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На телефоне он открыл картинку с портретом Путина, а сверху положил листок. Там он срисовывал контуры лица. Потом рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно.