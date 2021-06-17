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Опіки 30% тіла: в Одеській області троє дітей потрапили до лікарні через батька

17 червня 2021 13:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Маленькі діти постраждали, коли їх тато розпалював вогонь у печі – їх госпіталізували

В Одеській області три дитини отримали важкі опіки через недбалість батька. Зараз хлопчики в лікарні.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що батько дітей проігнорував правила безпеки, коли розводив вогонь у печі. В результаті стався спалах, вогонь потрапив на дітей. Найстаршій дитині всього чотири роки.

Хлопчики отримали опіки 30% тіла – тулуба, обличчя та рук. Їх госпіталізували у Ширяївську районну лікарню.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який 22 травня випадково підпалив себе. За життя він боровся близько двох тижнів.

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Крім того, у Кропивницькому рятують 5-місячну Софію з опіками 25% тіла. Її маленький братик грався і перевернув плиту з гарячим чайником.

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