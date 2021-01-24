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Під Одесою горить база відпочинку (відео)

24 січня, 01:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пожежна машина застрягла в багнюці

В Одеській області пізно ввечері 23 січня виникла масштабна пожежа на базі відпочинку "Черкащанка" в місті Южному.

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Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Одеса Info".

При цьому гасіння пожежі значно ускладнене, оскільки кілька пожежних машин загрузли в багнюці на під'їзді до місця події і пожежники добираються туди пішки.

Чи був хтось на базі відпочинку і чи є постраждалі, поки невідомо.

За останньою інформацією, пожежні машини таки дісталися до місця пожежі і пожежникам вдалося забезпечити безперебійне подання води.

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Нагадаємо, 21 січня під час пожежі в приватному пансіонаті для людей похилого віку в Харкові 15 людей загинули і 11 постраждали.

Раніше в Одесі згорів готель Arcadia Apartments у Аркадії, загинуло двоє людей і двоє постраждали.

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Одеса база відпочинку південне пожежа
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