Під Одесою горить база відпочинку (відео)

В Одеській області пізно ввечері 23 січня виникла масштабна пожежа на базі відпочинку "Черкащанка" в місті Южному.

Реклама

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Одеса Info".

При цьому гасіння пожежі значно ускладнене, оскільки кілька пожежних машин загрузли в багнюці на під'їзді до місця події і пожежники добираються туди пішки.

Чи був хтось на базі відпочинку і чи є постраждалі, поки невідомо.

За останньою інформацією, пожежні машини таки дісталися до місця пожежі і пожежникам вдалося забезпечити безперебійне подання води.

Реклама

Нагадаємо, 21 січня під час пожежі в приватному пансіонаті для людей похилого віку в Харкові 15 людей загинули і 11 постраждали.

Раніше в Одесі згорів готель Arcadia Apartments у Аркадії, загинуло двоє людей і двоє постраждали.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама