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Під Одесою в порту спалахнула пожежа (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
3 вересня, 16:34
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Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки на конвеєрній стрічці
Пожежа сталася в Чорноморську/Фото: колаж "Сьогодні"
Пожежа сталася в Чорноморську/Фото: колаж "Сьогодні"

У п`ятницю, 3 вересня, у Чорноморську рятувальники ліквідували пожежу на території морського порту.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"03 вересня, об 11 годині 20 хвилин, надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, на території Державного підприємства Іллічівської філії "Адміністрація морських портів України" виникла пожежа. По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що сталося загорання конвеєрної стрічки. Вогнеборці локалізували пожежу об 11 годині 42 хвилини та ліквідували о 12 годині 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі в порту Чорноморська могло стати коротке замкнення електропроводки на конвеєрній стрічці. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Для гасіння пожежі залучили

  • від ДСНС 3 одиниці техніки, 10 рятувальників;
  • від відомчої команди пожежної охорони морського порту 10 чоловік та 2 одиниці пожежної техніки;
  • 4 особи та 1 одиниця пожежної техніки від пожежної технічно-рятувальної служби Чорноморського судоремонтного заводу.

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

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Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах АТБ.

Також нагадаємо, на Позняках у ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму.

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