Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Под Одессой в порту вспыхнул пожар (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
3 сентября, 16:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на конвейерной ленте
Пожар произошел в Черноморске/Фото: коллаж "Сегодня"
Пожар произошел в Черноморске/Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 сентября, в Черноморске спасатели ликвидировали пожарна территории морского порта.

Реклама

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"03 сентября, в 11 часов 20 минут поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, на территории Государственного предприятия Ильичевского филиала "Администрация морских портов Украины" возник пожар. По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что произошло возгорание конвейерной ленты. Пожарные локализовали пожар в 11 часов 42 минуты и ликвидировали в 12 часов 10 минут", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара в порту Черноморска могло стать короткое замыкание электропроводки на конвейерной ленте. В результате пожара никто не пострадал.

Читайте также:

Для тушения пожара привлекли

  • от ГСЧС 3 единицы техники, 10 спасателей;
  • от ведомственной команды пожарной охраны морского порта 10 человек и 2 единицы пожарной техники;
  • 4 человека и 1 единица пожарной техники от пожарной техническо-спасательной службы Черноморского судоремонтного завода.

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Реклама

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ.

Также напомним, на Позняках в ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
85
53
46
184
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
37
34
40
111
3
flag США СШАUS
34
34
24
92
4
flag ПКР ПКРRPC
34
29
44
107
5
flag Украина УкраинаUA
24
44
26
94
6
flag Нидерланды НидерландыNL
22
15
16
53
7
flag Бразилия БразилияBR
21
14
26
61
8
flag Австралия АвстралияAU
18
27
27
72
9
flag Италия ИталияIT
13
27
25
65
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
12
1
4
17
Все медали Паралимпиады
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять