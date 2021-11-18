Подрезала легковушка. В Одессе пожарное авто снесло киоск – фото и видео

Спасатели пытались избежать столкновения с легковушкой, но вместо этого протаранили МАФ – подробности

В Одессе в ДТП попала пожарная машина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, где ранее перевернулась машина полиции, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и авто спасателей. В результате столкновения пожарное авто отбросило на тротуар и машина протаранила киоск.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса Сейчас".

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На место приехали патрульные. Фото: 7 канал

Авария произошла ул. Академика Вильямса, 50.

Фото: Думская

Водитель легковушки резко выскочил перед машиной пожарных и повернул налево. Спасатели, пытаясь избежать столкновения, повернулись в сторону тротуара и врезались в МАФ.

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"Киоску вместе с продавцом повезло, поскольку основной удар принял на себя холодильник с напитками. Предварительно никто не пострадал во время ДТП", - говорится в сообщении.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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