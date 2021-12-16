"Вибачте, що посс*али на вас". Підлітки влаштували вечірку на одеському цвинтарі (відео)

В Одесі підлітки влаштували вечірку на території цвинтаря та осквернили могили. Відео зі свого "свята" вони публікували у соцмережах, докладно розповідаючи про вандалізм.
Відповідний запис опублікували у Telegram-каналі "Х*йова Одеса".
На відео підліток показав, як вони з друзями прийшли на цвинтар, нецензурно висловлювалися та курили цигарки. Після цього в історії в Instagram відкрито заявили, що помочилися на могили померлих.
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"Вишенькою на торті" стало те, що діти нібито вибачилися перед померлими в соцмережі.
"Тишаєві, вибачте, що посс*ли на вас", – написали на фото.
Покарання за вандалізм
Згідно з законом 194 Кримінального кодексу України, вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель або пам'ятників у громадських місцях караються одним із таких заходів:
- штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- громадські роботи від 150 до 300 годин;
- виправні роботи на строк до двох років;
- до 3 років обмеження волі;
- позбавлення волі на той самий строк.
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