Вантажівка не проїде: у двох областях рятувальники борються зі снігом на дорогах

Траси на півдні країни продовжують посилено очищати від снігу

Через рясні снігопади в Одеській і Миколаївській областях продовжують розчищати дороги. А ось на автошляхах державного значення інших регіонів заторів уже немає.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Залишається обмеженим рух габаритного транспорту на таких трасах державного значення:

В Одеській області – М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.

– М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган. У Миколаївській – на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

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ДСНС продовжує розчищати ділянку дороги від села Геннівка в напрямку Одеської області.

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Загалом прибрали від снігу 65 км дорожнього полотна зусиллями 1030 людей і за допомогою 840 одиниць техніки.

Раніше в Рівненській області через сніг утворився затор на трасі.

Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися.

Дивіться в сюжеті, як через негоду завмер рух у столиці:

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