Вантажівка не проїде: у двох областях рятувальники борються зі снігом на дорогах

Через рясні снігопади в Одеській і Миколаївській областях продовжують розчищати дороги. А ось на автошляхах державного значення інших регіонів заторів уже немає.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Залишається обмеженим рух габаритного транспорту на таких трасах державного значення:
- В Одеській області – М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.
- У Миколаївській – на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.
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ДСНС продовжує розчищати ділянку дороги від села Геннівка в напрямку Одеської області.
Загалом прибрали від снігу 65 км дорожнього полотна зусиллями 1030 людей і за допомогою 840 одиниць техніки.
Раніше в Рівненській області через сніг утворився затор на трасі.
Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися.
Дивіться в сюжеті, як через негоду завмер рух у столиці:
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