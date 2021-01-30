Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Грузовик не проедет: в двух областях спасатели борются со снегом на дорогах

30 января, 14:23

Ольга Литвин Ольга Литвин

Трассы на юге страны продолжают усиленно очищать от снега

Из-за обильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях продолжают расчищать дороги. А вот на трассах государственного значения других регионов заторов уже нет.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Остается ограниченным движение габаритного транспорта на таких автодорогах государственного значения:

  • В Одесской области – М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган.
  • В Николаевской – на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Читайте также: В Николаевской области в снежной ловушке оказались более сотни фур

ГСЧС продолжает расчищать участок дороги от села Геннивка в направлении Одесской области.

В тренде
Клиническая смерть ученика в Запорожье: появились новые подробности (видео)
Реклама

Всего убрали от снега 65 км дорожного полотна усилиями 1030 человек и с помощью 840 единиц техники.

Ранее в Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе.

Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться.

Смотрите в сюжете, как из-за непогоды замерло движение в столице:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

снег дороги спасатели снегопад николаевская область одесская область ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)Украина
В Одессе мужчина гулял с головой человека в руках: в его квартире нашли двух погибших (фото и видео)
В Одессе мужчина гулял с головой человека в руках: в его квартире нашли двух погибших (фото и видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять