Грузовик не проедет: в двух областях спасатели борются со снегом на дорогах

Из-за обильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях продолжают расчищать дороги. А вот на трассах государственного значения других регионов заторов уже нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Остается ограниченным движение габаритного транспорта на таких автодорогах государственного значения:
- В Одесской области – М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган.
- В Николаевской – на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
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ГСЧС продолжает расчищать участок дороги от села Геннивка в направлении Одесской области.
Всего убрали от снега 65 км дорожного полотна усилиями 1030 человек и с помощью 840 единиц техники.
Ранее в Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе.
Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться.
Смотрите в сюжете, как из-за непогоды замерло движение в столице:
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