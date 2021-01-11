Таємні розваги під час пандемії: в Одесі підпільно працює караоке (відео)

В Одесі, незважаючи на локдаун, підпільно працює караоке-клуб.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х Одеса". За даними пабліка, відео було зроблено вже на карантині.

Раніше ми повідомляли, що на другий день жорсткого карантину в Одесі містяни і гості "південної столиці" масово вийшли на пляж "Аркадія". Також у місті працює каток, але його відвідувачі розважаються без масок.

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Крім того, поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі спричинило обурення інше обмеження: заборона продаж презервативів.

Нагадаємо, в самому центрі Києва локдаун "відзначили" масовими гуляннями. На Софійській площі, біля головної ялинки і скандального капелюха з ранку зібралися сотні людей, комерсанти в костюмах Дідів Морозів пропонували сфотографуватися з ними за гроші. Про локдаун нагадувало лише те, що зачинені були ятки, де кілька днів тому продавали глінтвейн.

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