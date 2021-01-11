Русский
$ 28,28
34,91
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Таємні розваги під час пандемії: в Одесі підпільно працює караоке (відео)

11 січня, 10:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Локдаун веселощам не перешкода

В Одесі, незважаючи на локдаун, підпільно працює караоке-клуб.

Реклама

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х Одеса". За даними пабліка, відео було зроблено вже на карантині.

Раніше ми повідомляли, що на другий день жорсткого карантину в Одесі містяни і гості "південної столиці" масово вийшли на пляж "Аркадія". Також у місті працює каток, але його відвідувачі розважаються без масок.

В тренді
На заході України зафіксували новий землетрус

Крім того, поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі спричинило обурення інше обмеження: заборона продаж презервативів.

Нагадаємо, в самому центрі Києва локдаун "відзначили" масовими гуляннями. На Софійській площі, біля головної ялинки і скандального капелюха з ранку зібралися сотні людей, комерсанти в костюмах Дідів Морозів пропонували сфотографуватися з ними за гроші. Про локдаун нагадувало лише те, що зачинені були ятки, де кілька днів тому продавали глінтвейн.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Одеса карантин караоке коронавірус локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеження
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеженняУкраїна
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінг
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінгТеніс
Під Одесою водій заховав збитого велосипедиста в багажник і вирішив зникнути
Під Одесою водій заховав збитого велосипедиста в багажник і вирішив зникнутиОдеса
Перший день локдауну в українських містах: хто дотримувався, а хто не дуже (відео)
Перший день локдауну в українських містах: хто дотримувався, а хто не дуже (відео)Україна
Білорусь відновила авіарейси в Україну: куди і коли можна полетіти
Білорусь відновила авіарейси в Україну: куди і коли можна полетітиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти