Тайные развлечения во время пандемии: в Одессе подпольно работает караоке (видео)

В Одессе, несмотря на локдаун, подпольно работает караоке-клуб.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х Одесса". По данным паблика, видео было сделано уже на карантине.

Видео: Telegrma-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что на второй день жесткого карантина в Одессе горожане и гости "южной столицы" массово вышли на пляж "Аркадия". Также в городе работает каток, но его посетители развлекаются без масок.

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Кроме того, пока украинцы понемногу привыкают к мысли о том, что следующие две недели в магазинах нельзя покупать колготы и носки, в Одессе вызвало возмущение другое ограничение: запрет продажи презервативов.

Напомним, в самом центре Киева локдаун "отметили" массовыми гуляниями. На Софийской площади, у главной елки и скандальной шляпы с утра собрались сотни людей, коммерсанты в костюмах Дедов Морозов предлагали сфотографироваться с ними за деньги. О локдауне напоминало лишь то, что закрыты были ларьки, где несколько дней назад продавали глинтвейн.

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Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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