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Вимагає грошей і погрожує. Нові подробиці про жінку, яка переслідує суддю

1 червня, 17:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В одеському суді прокоментували інцидент з жінкою, яка називається дружиною одного з суддів і розповідає про вигаданих дітей

У Приморському суді Одеси прокоментували інформацію про домагання до судді Андрія Бойчука жінки, яка вважає себе його дружиною і постійно шантажує.

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На питання "Сьогодні" відповіли досить стримано.

"Ця ситуація відноситься до приватного життя судді. Якщо є факти втручання в діяльність судді, то служитель Феміди має право звернутися до Вищої ради правосуддя", – сказали в суді.

У свою чергу сам суддя Андрій Бойчук в листі, адресованому до ВРП, повідомив, що жінка, яка була учасницею одного з судових процесів, якимось чином знайшла його персональні дані і почала переслідувати його.

"Вона надсилає мені фотографії нецензурного змісту, загрожує, що всупереч моєму бажанню, ми будемо разом. Вимагає внести її в мою офіційну декларацію, тому що впевнена, що є моєю дружиною. Все це дає мені підстави вважати, що вона має відхилення психічного характеру. З квітня 2021 року вона почала вимагати від мене грошового забезпечення, оплатити їй стоматологічні послуги, спортзал і купити їй прикраси", – написав Бойчук в листі в ВРП.

Нагадаємо, раніше в Одесі здійснювали замах на життя глави суду, у якому винесли вирок Стерненко.

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