Требует денег и угрожает. Новые подробности о женщине, которая преследует судью

В одесском суде прокомментировали инцидент с женщиной, которая называется женой одного из судей и рассказывает о вымышленных детях

В Приморском суде Одессы прокомментировали информацию о домогательствах к судье Андрею Бойчуку женщины, которая считает себя его женой и постоянно шантажирует.

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На вопрос "Сегодня" ответили достаточно сдержанно.

"Эта ситуация относится к частной жизни судьи. Если есть факты вмешательства в деятельность судьи, то служитель Фемиды имеет право обратиться в Высший совет правосудия", – сказали в суде.

В свою очередь сам судья Андрей Бойчук в письме, адресованному в ВСП, сообщил, что женщина, которая была участницей одного из судебных процессов, каким-то образом нашла его персональные данные и начала преследовать его.

"Она присылает мне фотографии нецензурного содержания, угрожает, что вопреки моему желанию, мы будем вместе. Требует внести ее в мою официальную декларацию, потому как уверена, что является моей женой. Все это дает мне основания полагать, что она имеет отклонения психического характера. С апреля 2021 года она начала требовать от меня денежного обеспечения, оплатить ей стоматологические услуги, спортзал и купить ей украшения", – написал Бойчук в письме в ВСП.

Напомним, ранее в Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко.