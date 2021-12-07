В елітній школі Одеси однокласники отруїли школярку

Про факт булінгу, який завдав серйозної шкоди здоров'ю дитини, в поліцію повідомила бабуся потерпілої дівчинки

В Одесі школярі отруїли свою однокласницю. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі у школі №35 однокласники отруїли школярку антисептиком, який підмішали їй у колу. Дитину госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє "Одеське життя".

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Деталі НП

За попередньою інформацією, дівчинка випила колу, в яку невідомі, ймовірно однокласники, підмішали антисептик АХД-2000.

Після того дитину з ознаками перорального отруєння доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні на Слобідці.

Про факт булінгу, який завдав серйозної шкоди здоров'ю дитини, в поліцію повідомила бабуся потерпілої дівчинки.

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Зазначається, що школа №35 розташована у Приморському районі Одеси на проспекті Гагаріна та вважається елітною. Вона має престижну спеціалізацію – англійську мову.

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