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В Одесі з трамвая випала пенсіонерка – пасажири силою зупинили водія, який тікав

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 жовтня, 19:50
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В Одесі через недбалість жінки-водія пасажирка з трамвая – порушниця намагалася втекти, але її зупинили очевидці
В Одесі жінка випала з трамвая через водія
В Одесі жінка випала з трамвая через водія / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, де раніше маршрутка врізалася у бетонний стовп, пасажирка випала з трамвая – водій не перевірила, чи всі зайшли і передчасно почала рух. Спочатку жінка хотіла відкупитися від постраждалої, але коли та відмовилася, намагалася покинути місце події.

Про це повідомляє "Одеса інфо".

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Інцидент стався на зупинці в районі "Молодої гвардії". Жінка-водій почала рух, не впевнившись у тому, що всі пасажири зайшли у вагон, і пенсіонерка, яка входила через задні двері, випала.

Як зупиняли водія?

Водій намагалася дати грошей постраждалій, щоб зам'яти справу. Однак пенсіонерка відмовилася і жінка хотіла покинути місце події.

"На заваді став цього один з пасажирів трамвая, який стояв на трамвайних коліях, а коли вагон все одно почав рух, застрибнув на зчеплення, закривши лобове скло. У результаті вагон не зміг зрушити з місця до приїзду поліції і швидкої", – йдеться у повідомленні.

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