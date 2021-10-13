В Одесі маршрутка врізалася в бетонний стовп: багато постраждалих

Поліцейські завели кримінальну справу і призначили ряд експертиз

Маршрутка врізалася в бетонний стовп / Колаж "Сьогодні"

В Одесі маршрутка врізалася в бетонний стовп. Схожа аварія трапилася вчора, 12 жовтня, в Кропивницькому, але в ДТП в Одесі у водія відмовили гальма.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Що трапилося

За кермом маршрутки був 55-річний водій. Він стверджує, що аварія трапилася через те, що в транспорті відмовили гальма.

В результаті ДТП отримали травми і звернулися за допомогою в лікарню 9 пасажирів. Поліцейські перевіряють водія на наявність алкоголю в крові.

Покарання

Зведення за фактом ДТП поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яке керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватець заплатить штраф до 34 тисяч гривень.

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Правоохоронці призначать ряд експертиз, де ще перевірять технічний стан маршрутки.

Схоже ДТП

12 жовтня в Кропивницькому тролейбус рухався по своєму маршруту, коли на дорогу несподівано вибіг пішохід. Щоб уникнути наїзду на нього водій транспортного засобу виїхав за межі проїжджої частини і в'їхав в стовп лінії електропередачі.

В результаті ДТП пішохід отримав легкі тілесні ушкодження. Пасажири тролейбуса, за висновками медиків, теж серйозно не постраждали.

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