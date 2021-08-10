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В Одесі чоловік намагався зірвати пам'ятний прапор. Його покарав перехожий (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 10:59
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Небайдужий перехожий зупинив порушника – після цього його зняли лежачим на асфальті
Чоловік отримав покарання за наругу над прапором. Колаж "Сьогодні"
Чоловік отримав покарання за наругу над прапором. Колаж "Сьогодні"

В Одесі чоловік намагався зірвати банер із зображенням прапора Одеси і України, встановлений на місці загибелі перших жертв зіткнень 2 травня 2014 року. Однак до кінця плани здійснити не вдалося – його зупинив перехожий.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Новини Одеса".

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Інцидент стався вранці 10 серпня на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської. Чоловік почав знімати банер, але "у цей момент повз проходив патріот, який вирішив це зупинити і уклав вандала на лопатки".

Як можуть покарати за наругу над прапором?

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В Україні наруга над державним прапором є кримінально караним діянням. Відповідно до статті 338 Кримінального кодексу, за наругу можуть покарати так:

  • штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Тепер його розшукують.

Крім того, на Вінниччині на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.

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