В Одессе на всех пляжах запретили купаться: в чем причина

Украинцам пока не советуют купаться в море. Коллаж "Сегодня"
В Одессе Госпродпотребслужба временно запретила купаться в море из-за мощных ливней, которые прошли 22 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Читайте также: Затопило транспорт и смыло асфальт: непогода не пощадила Кропивницкий
Отмечается, что из-за сильных дождей в море попало много поверхностных вод, а вместе с тем и грязи. Так что купание в море пока может быть опасным для людей – можно подхватить заболевания, передающиеся водным путем.
Точных сроков действия запрета пока нет.
Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.
Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.
Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев