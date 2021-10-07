В Одесі спалахнула пожежа на території педуніверситету: будівлю огорнув дим (відео)

В Одесі почалася пожежа в автошколі на території педагогічного університету імені Мечникова.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса Інфо".
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На місце приїхали рятувальники, вони вже почали гасити загоряння. Як видно на відео, рятувальники на даху розбивають щось молотком і тягнуть до цього місця пожежний рукав.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 6 жовтня, сталося 412 пожеж, п'ять осіб померли у вогні. А з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 осіб загинули, 1012 – постраждали.
Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.
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