В Одесі відкрили стрілянину біля мерії. Що сталося

Неадекватний чоловік влаштував справжній переполох в центрі міста – "муніципали" затримали дебошира з пістолетом

Біля Одеської міськради на Думській площі чоловік влаштував стрілянину. Дебошир перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

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Як повідомляє Думська, посилаючись на пресслужбу департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради, стрілка затримали. З'ясувалося, що чоловік, який раніше був судимий за грабіж і вимагання, посварився з дружиною, після чого влаштував стрілянину.

Чоловіка затримали "муніципали". Фото: Думська

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На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У дебошира вилучили пістолет і викликали наряд поліції.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіки влаштували стрілянину на кладовищі.

Також нагадаємо, на Миколаївщині хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника.

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