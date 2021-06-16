В Одесі відкрили стрілянину біля мерії. Що сталося

Біля Одеської міськради на Думській площі чоловік влаштував стрілянину. Дебошир перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.
Як повідомляє Думська, посилаючись на пресслужбу департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради, стрілка затримали. З'ясувалося, що чоловік, який раніше був судимий за грабіж і вимагання, посварився з дружиною, після чого влаштував стрілянину.
Чоловіка затримали "муніципали". Фото: Думська
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На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У дебошира вилучили пістолет і викликали наряд поліції.
Пістолет, з якого стріляв дебошир. Фото: Думська
Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіки влаштували стрілянину на кладовищі.
Також нагадаємо, на Миколаївщині хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника.
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