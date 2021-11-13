В Одесі половина учнів повернуться за парти: хто залишиться на дистанційці

Загалом в Одесі вакциновано 97% працівників сфери освіти

В Одесі школярі 5-11 класів залишаються на дистанційному навчанні / Фото: Колаж: Сьогодні

З понеділка, 15 листопада, 1-4 класи одеських шкіл навчатимуться очно. Зазначимо, що на сьогоднішній день на коронавірус хворіє безліч дітей.

Про це повідомила голова департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич у Facebook.

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Серед міських закладів освіти немає таких, де вакциновано 100% працівників. Виняток становить лише 310-та школа, де навчаються початкові класи.

"Шановні батьки, за даними наших закладів освіти, у понеділок 1-4 класи навчаються очно (за виключенням тих, хто обрав дистанційне та класів, закритих на карантин), 5-11 – дистанційно" , – написала Буйневич.

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В одній області України школярі повернуться за парти

З 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють всі інші обмежувальні заходи.

До речі, зараз регіон знаходиться в "оранжевій зоні" карантину.

З 24 жовтня у Чернівецькій області відвідування громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів, а також користування громадським транспортом можливе лише за наявності COVID-сертифікату, або ПЛР-тесту чи експрес-тесту, що діє 72 години.

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