В Одессе половина учеников вернутся за парты: кто останется на дистанционке

С понедельника, 15 ноября, 1-4 классы одесских школ будут учиться очно. Отметим, что на сегодняшний день коронавирусом болеет множество детей.
Об этом сообщила глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook.
Среди городских учреждений образования нет таких, где вакцинировано 100% работников. Исключение составляет только 310-я школа, где учатся начальные классы.
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"Уважаемые родители, по данным наших учебных заведений, в понедельник 1-4 класса учатся очно (за исключением избравших дистанционное и классов, закрытых на карантин), 5-11 – дистанционно", – написала Буйневич.
В одной области Украины школьники вернутся за парты
С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.
К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.
С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующего 72 часа.
Ранее мы писали:
- С понедельника, 15 ноября, в Запорожье за парты возвращаются ученики 1-4 классов, а также учащиеся школ, где вакцинированы от коронавируса 100% работников.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае уменьшения количества заболевших COVID-19 в Киеве 1-4 классы смогут вернуться за парты.