В Одессе половина учеников вернутся за парты: кто останется на дистанционке

В общей сложности в Одессе вакцинированы 97% работников сферы образования

В Одессе школьники 5-11 классов остаются на дистанционном обучении / Фото: Коллаж: Сегодня

С понедельника, 15 ноября, 1-4 классы одесских школ будут учиться очно. Отметим, что на сегодняшний день коронавирусом болеет множество детей.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook.

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Среди городских учреждений образования нет таких, где вакцинировано 100% работников. Исключение составляет только 310-я школа, где учатся начальные классы.

"Уважаемые родители, по данным наших учебных заведений, в понедельник 1-4 класса учатся очно (за исключением избравших дистанционное и классов, закрытых на карантин), 5-11 – дистанционно", – написала Буйневич.

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С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.

К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.

С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующего 72 часа.

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