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В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони ДПСУ. Що відомо

1 червня, 20:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік не дійшов до місця роботи – правоохоронці просять допомогти в пошуках

В Одесі зник перший заступник командира – начальник штабу Одеського загону морської охорони ДПСУ. Сталося це сьогодні вранці, 1 червня.

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Про це повідомляє "Думська".

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Фото: Думська

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Фото: Думська

Чоловік вийшов о 6:30 зі свого будинку на роботу, але до розташування загону так і не дійшов. Зараз його шукають всі компетентні органи, зокрема військова контррозвідка СБУ.

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Свідків, які можуть знати місцезнаходження офіцера, просять повідомити про це і зателефонувати на 102 або 0679765934 і 0675181647.

Нагадаємо, в Одесі за тиждень загинули три прикордонники. За попередніми даними, вони покінчили життя самогубством.

Крім того, раніше в Одесі порізали лікаря військового госпіталю. Як розповіли очевидці, до дружини потерпілого приїхав чоловік, якому вона подзвонила і попросила забрати її.

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