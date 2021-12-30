В Одесі дитину зі скандалом виштовхали з дитсадка – у чому причина

Мама дитини пішла розбиратися до директора закладу

Дитину вигнали із садка. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі вранці 30 грудня із садка №263 вигнали дитину. Причиною стала заборгованість за харчування, про яку мама не знала.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Підслухано Одеса".

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Подробиці скандалу

Як стало відомо, вранці 30 грудня з дитсадка №263 зі скандалом вигнали дитину. Матері малюка сказали, що в неї заборгованість за харчування, скільки – не пред'явили і не попередили заздалегідь, хоча раніше повідомляли.

"Я особисто директору сказала, що зараз піду до терміналу та оплачу, але вона відмовила. А медсестра, коли дитина хотіла зайти, мало не виштовхала її зі словами: "Я тебе не приймаю", – наголосила мама дитини.

У Запоріжжі дитині заборонили приходити до школи

У Запоріжжі маму першокласниці попросили не приводити дитину до школи, бо вона не здала грошей на новорічні подарунки. Дівчинці сказали пропустити навчання 20 та 24 грудня. Про це повідомила Катерина Звєрєваю

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Як стало відомо, у школі №103 батьківський комітет збирав гроші на новорічні подарунки для дітей 1 класу. Одна з мам не здала необхідної суми, тому її попросили не приводити дитину до школи два дні – 20 та 24 грудня.