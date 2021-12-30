В Одессе ребенка со скандалом вытолкали из детсада – в чем причина

В Одессе утром 30 декабря из садика №263 выгнали ребенка. Причиной стала задолженность за питание, о которой мама малыша не знала.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Подслушано Одесса".
Подробности скандала
Как стало известно, утром 30 декабря из детского садика №263 со скандалом выгнали ребенка. Маме малыша сказали, что у нее задолженность за питание, сколько – не предъявили и не предупредили заранее, хотя ранее сообщали.
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"Я лично директору сказала, что сейчас пойду в терминал и оплачу, но она в отказ. А медсестра, когда ребенок хотел зайти, чуть ли не вытолкала его со словами: "Я тебя не принимаю", – отметила мама ребенка.
В Запорожье ребенку запретили приходить в школу
В Запорожье маму первоклассницы попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги на новогодние подарки. Девочке сказали пропустить учебу 20 и 24 декабря. Об этом сообщила Екатерина Зверева.
Как стало известно, в школе №103 родительский комитет собирал деньги на новогодние подарки для детей 1 класса. Одна из мам не сдала необходимую сумму, поэтому ее попросили не приводить ребенка в школу два дня – 20 и 24 декабря.
Маме первоклассницы прислали такое сообщение:
"Ольга, так и не дождалась от вас ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не обижать ребенка, 20 и 24 декабря не приводите его в школу, так как будут вручать подарки другим детям", – сказано в сообщении.
После того, как женщина обратилась к заместителю директора школы, ее начали шантажировать туалетной бумагой и мылом.
"Включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Все это происходило в родительском чате", – отметила Екатерина Зверева.
Женщина рассказала, что на 1 сентября родительский комитет собирал по 400 гривен, а также ежемесячно поборы по 100 гривен. Когда родители потребовали предоставить отчет по деньгам, то им отказали.