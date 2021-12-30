В Одессе ребенка со скандалом вытолкали из детсада – в чем причина

Мама ребенка пошла разбираться к директору учреждения

Ребенка выгнали из садика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе утром 30 декабря из садика №263 выгнали ребенка. Причиной стала задолженность за питание, о которой мама малыша не знала.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

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Подробности скандала

Как стало известно, утром 30 декабря из детского садика №263 со скандалом выгнали ребенка. Маме малыша сказали, что у нее задолженность за питание, сколько – не предъявили и не предупредили заранее, хотя ранее сообщали.

"Я лично директору сказала, что сейчас пойду в терминал и оплачу, но она в отказ. А медсестра, когда ребенок хотел зайти, чуть ли не вытолкала его со словами: "Я тебя не принимаю", – отметила мама ребенка.

В Запорожье ребенку запретили приходить в школу

В Запорожье маму первоклассницы попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги на новогодние подарки. Девочке сказали пропустить учебу 20 и 24 декабря. Об этом сообщила Екатерина Зверева.

Как стало известно, в школе №103 родительский комитет собирал деньги на новогодние подарки для детей 1 класса. Одна из мам не сдала необходимую сумму, поэтому ее попросили не приводить ребенка в школу два дня – 20 и 24 декабря.

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