В Одесі зіткнулися чотири авто. Одна з машин протаранила зупинку, є постраждалий

В Одесі сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Одна з машин протаранила зупинку громадського транспорту, постраждав чоловік.
Про це повідомили в патрульної поліції Одеської області.
Аварія трапилася на вулиці Фонтанська дорога 10 серпня. За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями Skoda, Audi і BMW. Після цього авто влетіло в зупинку.
Унаслідок аварії в лікарню потрапив водій BMW. Інформація про інших постраждалих ще уточнюється.
ЗМІ пишуть, що також постраждали дві жінки, які перебували на зупинці. Також у соцмережах зазначають, що водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.
У більшості ДТП в Україні одна причина
Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За інформацією поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:
- порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
- перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
- недотримання дистанції – 14 675 випадків;
Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.
Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять людей.