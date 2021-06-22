В Одесі таксі на швидкості врізалося у стовп, є постраждалі (фото)

Водій автомобіля знехтував безпечною швидкістю і потрапив у ДТП, пасажирів авто доставили до лікарні

В Одесі водій автомобіля Hyundai Sonata перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався у стовп. За попередніми даними, до лікарні доставлені 4 пасажири таксі.

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Як повідомляють в місцевому Telegram-каналі, аварія сталася вранці 22 червня на Фонтанській дорозі. Інших подробиць події поки немає.

Водій не впорався з керуванням та влетів у стовп. Фото: Х Одеса

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Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва таксист зіткнувся з вантажівкою. Фура повністю перекрила рух транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також нагадаємо, на Рівненщині у лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу. Медики надали потерпілому першу медичну допомогу і госпіталізували до лікарні, проте чоловік помер.